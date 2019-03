Ungheria: dibattito Ppe-Fidesz, Orban pronto a scusarsi con alleati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza del Partito popolare europeo (Ppe) presenterà una proposta sui principi di appartenenza alla famiglia politico nel corso della riunione indetta il 20 marzo. Ciò non è necessariamente connesso all'esclusione o alla sospensione del partito di governo ungherese Fidesz al Ppe, come riferisce il sito del quotidiano "Nepszava", facendo riferimento a fonti anonime del gruppo politico europeo. Tali fonti notano che, sebbene 13 membri del Ppe abbiano richiesto l'esclusione di Fidesz, ciò non significa che l'organo decisionale debba votare automaticamente. La fonte ha aggiunto che il premier magiaro Viktor Orban conosce le condizioni chieste da Manfred Weber, candidato alla presidenza della Commissione europea del Ppe, per mantenere Fidesz nel raggruppamento, quindi tutto dipende dalla risposta del premier magiaro. (segue) (Res)