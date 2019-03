Ungheria: dibattito Ppe-Fidesz, Orban pronto a scusarsi con alleati (6)

- "Abbiamo diverse opzioni e se queste opzioni saranno discusse in seno al Ppe o fuori da esso, lo deciderà solo Fidesz", ha detto Orban. Il premier ha aggiunto che in questi giorni ha avuto un colloquio telefonico con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, con il presidente del Ppe Manfred Weber e con diversi premier ed ex premier e dei paesi europei. Orban ha osservato che domenica inoltre si recherà in visita in Polonia per l'anniversario dell'entrata di quel paese nella Nato. A tal proposito, il capo dell'esecutivo magiaro ha aggiunto che partito al governo della Polonia, Legge e Giustizia (PiS), non è un membro del Ppe. Infine, Orban ha concluso ammettendo che Fidesz potrebbe lasciare il Ppe, ma ha sottolineato che la miglior soluzione sarebbe una riforma del Ppe. (Res)