Etiopia-Francia: premier Ahmed e Macron firmano tre accordi di cooperazione

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed e il presidente francese Emmanuel Macron, in visita in Etiopia, hanno presieduto alla firma di tre accordi di cooperazione per rafforzare le loro relazioni bilaterali. È quanto riferisce la stampa etiope, secondo cui la prima intesa riguarda il settore della difesa, la seconda la promozione degli investimenti francesi in Etiopia e il sostegno finanziario francese alla transizione economica del paese, la terza la cooperazione nel settore della tutela del patrimonio culturale. In precedenza i due leader avevano visitato il sito archeologico di Lalibela, nel nord del paese, dichiarato patrimonio dell’Unesco per le sue chiese monolitiche scavate nella roccia. Nell’ottobre scorso, in occasione della visita del premier etiope a Parigi, il governo francese si era impegnato a sostenere il restauro delle chiese e le due parti avevano firmato diversi accordi di cooperazione nei settori dei trasporti, dell'energia e della cultura. In base agli accordi, esperti francesi aiuteranno gli etiopi a riaprire ai visitatori e ai turisti i palazzi nazionali che risalgono al tempo dell'imperatore Haile Selassie, come quelli di Menelik e del Giubileo ad Addis Abeba, nell’ambito di un progetto finanziato dall'Agenzia francese per lo sviluppo (Adf). (segue) (Res)