Etiopia-Francia: premier Ahmed e Macron firmano tre accordi di cooperazione (2)

- L'Etiopia è il principale partner commerciale della Francia in Africa sub-sahariana, con 791 milioni di euro di interscambio registrati nel 2017 contro i 386 milioni dell'anno precedente, in gran parte grazie derivati dalle vendite di Airbus A350 alla compagnia Ethiopian Airlines. Escludendo il settore aereo, le esportazioni francesi in Etiopia sono più che raddoppiate dal 2014, soprattutto nel settore farmaceutico, mentre la Francia importa 40,5 milioni di euro dall'Etiopia, principalmente in prodotti agricoli. Ad Addis Abeba, Macron ha incontrato anche la presidente Sahle Work Zewde, che ha studiato nella città francese di Montpellier ed è stato ambasciatore etiope in Francia tra il 2002 e il 2006. Sempre in Etiopia, il presidente francese incontrerà oggi il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, prima di partire per il Kenya, terza ed ultima tappa del suo tour in Africa orientale. Quella di Nairobi sarà la prima visita in assoluto di un presidente francese in Kenya. Nella capitale keniota, insieme all’omologo Uhuru Kenyatta, Macron presiederà la conferenza One Planet Summit. A margine del summit, Macron avrà dei colloqui con i neoeletti presidenti della Repubblica democratica del Congo (Rdc), Etienne Tshisekedi, e del Madagascar, Andry Rajoelina. Quello in corso è il terzo tour di Macron in Africa sub-sahariana dalla sua entrata in carica, dopo quelli effettuati in Mali, in Niger e in Burkina Faso nel maggio 2017 e in Mauritania e Nigeria nel luglio 2018. (Res)