India: elezioni, leader opposizione Gandhi promette legge per presenza donne in uffici governativi

- Il leader di opposizione dell'India Rahul Gandhi ha promesso che in caso di vittoria alle elezioni parlamentari emanerà una legge per garantire una quota del 33 per cento di donne nei posti di lavoro governativi. Lo ha detto questa mattina incontrando gli studenti universitari nella capitale del Tamil Nadu, a Chennai. Il presidente del Congresso nazionale indiano, che sfida il primo ministro in carica Narendra Modi, ha attaccato il governo attuale accusandolo di tentare di imporre una "ideologia" nel paese, ignorando la sua diversa cultura. "Attualmente si sta svolgendo una battaglia ideologia in India", ha detto Gandhi agli studenti. E continuando sulla condizione femminile ha aggiunto: "Le donne dovrebbero essere allo stesso livello degli uomini. Guardo il parlamento, le legislature statali, non vedo un numero sufficiente di donne. Abbiamo deciso che faremo una proposta di legge per le donne nel 2019, per riservare loro il 33 per cento di posti di lavoro". Le elezioni in India prenderanno il via l'11 aprile prossimo e si svolgeranno in 7 giornate, con il coinvolgimento di 900 milioni di persone. Lo scrutinio è previsto il 23 maggio prossimo. (Inn)