Nigeria: elezioni locali, ripetizione voto in sei Stati regionali si terrà il 23 marzo

- Si terranno il prossimo 23 marzo le elezioni locali nei sei Stati regionali nigeriani in cui non si è votato lo scorso 10 marzo. È quanto reso noto in un comunicato dalla Commissione elettorale indipendente nigeriana (Inec). Le elezioni si svolgeranno negli Stati di Adamawa, Bauchi, Benue, Kano, Plateau e Sokoto, dove la Commissione elettorale ha dichiarato nullo il voto dal momento che il margine di vittoria dei primi classificati è stato inferiore al numero di voti annullati. Il rkinvio è stato fortemente criticato dal Partito democratico popolare (Pdp), all’opposizione, i cui candidati erano in testa in cinque dei sei Stati in cui il voto è stato annullato. Nel frattempo, in base ai primi risultati, il Congresso di tutti i progressisti (Apc), al governo nel paese, è in vantaggio in 13 dei 23 Stati in cui il voto è stato giudicato valido, fra cui quello di Kaduna, dove è stato rieletto il governatore Nasir el-Rufai, stretto alleato del presidente Muhammadu Buhari. Quest’ultimo ha vinto le elezioni presidenziali dello scorso 23 febbraio con il 56 per cento dei voti contro il 41 per cento del suo principale sfidante, l’ex vicepresidente Atiku Abubakar, candidato del Pdp, il quale ha tuttavia contestato l’esito del voto e presentato ricorso, ottenendo da un tribunale la possibilità di avere accesso ai materiali utilizzati per lo scrutinio. (segue) (Res)