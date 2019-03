Nigeria: elezioni locali, ripetizione voto in sei Stati regionali si terrà il 23 marzo (2)

- "Nelle mie lotte democratiche degli ultimi trent’anni non ho mai visto la nostra democrazia così degradata com’è avvenuto il 23 febbraio”, aveva dichiarato in una nota Abubakar, definendo le elezioni “fasulle” e garantendo che se avesse perso “un’elezione libera ed equa” sarebbe stato il primo a chiamare il vincitore e a presentargli “non solo le congratulazioni ma anche la mia personale disponibilità a lavorare per l’unità della Nigeria”. In precedenza il portavoce del Pdp, Kola Ologbondiyan, aveva definito “assolutamente inaccettabili” i risultati proclamati dalla Commissione elettorale, e sostenuto che il numero di voti assegnati al candidato Atiku Abubakar negli Stati del sud sia stato “ridotto”. Le tensioni fra i principali candidati si sono riflettute in un clima già infuocato dal rinvio di una settimana del voto, inizialmente previsto per il 16 febbraio. (Res)