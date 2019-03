Nato: generale D’Addario (Kfor), tanti progressi raggiunti sinora in Kosovo (3)

- La condivisione e l'impegno. Questi sono i due concetti che D'Addario ha scelto per il motto del suo periodo di comando. "Il motto che ho scelto è "United in Commitment". Qui in Kfor, ogni comandante, io sono il 23mo, sceglie un motto e anche un simbolo. Il simbolo lascia il tempo che trova, più o meno raffigura sempre la stessa cosa, si tratta quasi di fare una caleidoscopia per evitare di cadere nella simbologia altrui. Per il motto, invece, io ho scelto ‘United in Commitment’, sia perché mi ricordava il fatto che la nostra missione unisce questi 28 paesi, sia perché questa missione ci unisce alle organizzazioni internazionali, qui abbiamo l'Unione europea, l'Osce, le Nazioni Unite, ma anche alle istituzioni del Kosovo e dei paesi limitrofi, tra cui metto anche la Serbia", ha detto D’Addario. Tutto ciò, per far sì che ci sia un clima che eviti al massimo le sorprese. "Se noi militari siamo in grado di creare un sistema in cui abbiamo una condivisione della situazione e dei sentimenti, possiamo minimizzare gli errori. Poi chiaramente i politici prendono decisioni sulla base di orientamenti politici e scelte, ma l'importante è che noi non diamo delle informazioni che non consentano di prendere delle buone decisioni. Quindi è molto importante questo rapporto, e pertanto tenevo a questo motto", ha spiegato. Il coordinamento è anche con la polizia e con il Ksf, "perché non dobbiamo vivere nell'ignoranza l'uno dell'altro", ha aggiunto il generale. (segue) (Beb)