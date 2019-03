Nato: generale D’Addario (Kfor), tanti progressi raggiunti sinora in Kosovo (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo mandato, D'Addario si è prefissato due scopi: "Continuare ad assicurare la rilevanza di Kfor come lo strumento per la sicurezza del Kosovo, e quindi far sì che si continui a essere quelli che siamo, ovvero i provider imparziali di questa fondamentale necessità del paese: la sicurezza per permettere il dialogo. E, come ufficiale della Nato, mi auguro che tutti i ragazzi e le ragazze che vengono qua se ne vadano consci di aver servito una grande missione dell’Alleanza, un commitment nel quale hanno trovato una univocità di sforzi e si sentono anche migliorati come professionisti. Perché se da una parte oggi abbiamo una missione, la Nato in generale e questo tipo di attività della Nato servono proprio a formare e a mantenere questa relazione che c'è tra le forze militari dei nostri paesi, cosa che è importantissima come intelaiatura della sicurezza euroatlantica, e sicuramente della sicurezza della nostra Europa. Sicuramente voglio che chiunque abbia servito nella Nato e in Kfor ne sia orgoglioso e vi trovi un miglioramento. Questo me lo pongo come ufficiale generale della Nato, non solo italiano. Sono al mio settimo incarico nella Nato e ritengo che sia veramente una importante iniziativa". (segue) (Beb)