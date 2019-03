Speciale infrastrutture: Serbia, stanziati oltre 16 milioni euro per rete stradale area Jablanica

- Il governo serbo ha programmato degli investimenti per 2 miliardi di dinari (circa 16,9 milioni di euro) per il rinnovo della rete stradale della regione di Jablanica, nella Serbia meridionale. Lo ha detto il ministro serbo delle Infrastrutture, Zorana Mihajlovic, secondo l'emittente "N1". Il ministro ha effettuato una visita nel comune di Medvedja insieme al ministro dello Sport, Vanja Udovicic. "Abbiamo parlato (con le autorità locali) non solo dei progetti realizzati ma di tutto quello che è importante per la qualità della vita dei cittadini", ha commentato Mihajlovic. La Serbia ha avviato un nuovo ciclo di investimenti del valore di 5 miliardi di euro nella rete stradale e ferroviaria nazionale, ha detto nei giorni scorsi il ministro Mihajlovic. "Quest'anno comincerà la costruzione del Corridoio della Morava, il più importante per i cittadini perché collegherà la Serbia centrale e la Sumadija con i Corridoi 10 e 11", ha ricordato il ministro per "Tv Happy". Le trattative per la costruzione del Corridoio della Morava, ha precisato il ministro, sono condotte attualmente con la società statunitense di costruzioni Bechtel. La Serbia, ha ancora detto il ministro, sarà in futuro collegata con il resto della regione attraverso le sezioni autostradali Preljina-Pozega e Kuzmin-Sremska Raca, che faranno parte della nuova direttrice verso Sarajevo, e attraverso l'autostrada Nis-Pristina. Il ministro delle Infrastrutture della Serbia, Zorana Mihajlovic, è stata lo scorso 7 febbraio a colloquio con i rappresentanti delle società di costruzioni Bechtel ed Enka. Il colloquio si è svolto a Londra dove la Mihajlovic si trovava in visita. Al centro della riunione è stata la costruzione del tratto autostradale Pojate-Preljina, in Serba centrale. La sezione fa parte del cosiddetto Corridoio della Morava e prevede dei lavori per un valore di circa 800 milioni di euro. "Per il governo della Serbia è importante che cominciamo con la realizzazione del nuovo Corridoio, la cui lunghezza è di 110 chilometri. Lavoriamo da due anni sulla documentazione tecnica assieme ad una delle migliori società al mondo in questo settore. Nei prossimi mesi ci metteremo d'accordo sul modello di finanziamento del progetto", ha concluso il ministro. (Seb)