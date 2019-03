Imprese: si intensifica lo scontro sulle tasse di licenza tra Microsoft e Foxconn (5)

- Il 19 febbraio scorso, il fondatore di Huawei, Ren Zhengfei, ha gettato un guanto di sfida agli Stati Uniti nel corso di una intervista all'emittente britannica Bbc, affermando che "non esiste alcun modo per gli Usa di schiacciare" il colosso cinese delle telecomunicazioni. Nel corso dell'intervista, Ren è tornato a commentare l'arresto della figlia, il direttore finanziario di Huawei Meng Wanzhou, definendolo un atto "politicamente motivato". Riferendosi alla campagna di boicottaggio globale intrapresa dagli Usa ai danni dell'azienda, il fondatore di Huawei ha detto che "il mondo non può rinunciare a noi, perché siamo più avanzati. Se anche persuaderanno più paesi a non utilizzare i nostri sistemi temporaneamente, potremo limitarci a ridurre un po' le economie di scala", ha affermato il Ren. "Se le luci si spegneranno ad Ovest, l'Est continuerà pur sempre a brillare. E se il Nord sarà al buio, ci resterà pur sempre il Sud", ha dichiarato il fondatore di Huawei. "L'America non rappresenta il mondo, ma una sua porzione". (segue) (Cip)