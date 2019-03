Cina: coordinatore politico all’Onu Yao, Onu e Ue sostengano assieme multilateralismo (2)

- "Quale parte che trae vantaggi economici e di sviluppo (dal multilateralismo), l'Ue ha molto da offrire in termini di assistenza e sostegno ai paesi in via di sviluppo nel raggiungimento dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, attraverso il rafforzamento della cooperazione nord-sud in linea con le esigenze dei paesi in via di sviluppo, e lavorando in sinergia con gli sforzi delle Nazioni Unite in campo economico e sociale", ha aggiunto Yao. "La Cina apprezza molto il suo rapporto con l'Ue, sostiene l'integrazione europea e guarda con favore a un'Europa unita, stabile e prospera", ha affermato l'inviato. Il funzionario ha inoltre ribadito che la Cina è pronta a continuare a lavorare con l'Ue attraverso piattaforme di cooperazione come la Belt and Road Initiative (Bri, la Nuova via della seta) per compiere nuovi progressi nei partenariati Cina-Ue, apportando così nuovi contributi alla pace, alla stabilità e alla prosperità mondiali. (Cip)