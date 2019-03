Imprese: società Usa 3M annuncia apertura centro di design a Shanghai

- La società statunitense di innovazione globale 3M ha annunciato l'apertura del suo quinto Centro di design a Shanghai, dopo quelli in Italia, Giappone e India, e la sede di 3M Design a St. Paul, nel Minnesota. Tramite il nuovo centro, 3M Design prosegue la sua crescita globale, ha dichiarato Eric Quint, vicepresidente e di 3M. “Consentire la collaborazione e stimolare la creatività è fondamentale per una crescita di successo in Cina", ha aggiunto Quint. Stephen Shafer, presidente di 3M per l'area Cina, ha affermato che per oltre 30 anni la società ha sfruttato le proprie tecnologie per portare innovazioni nel mercato cinese, che ha contribuito con successo allo sviluppo dell'economia e della società di quel paese. Shafer ha detto che l'apertura del "3M China Design Center" consentirà loro di essere più vicini ai clienti e soddisfare meglio le esigenze del mercato locale "con soluzioni più creative, personalizzate e sostenibili per il futuro". 3M è stata fondata nel Minnesota negli Stati Uniti e nel 1984; 3M China è stata fondata a Shanghai come impresa interamente di proprietà straniera.(Cip)