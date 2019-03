Cina: governo lancia nuove politiche nell’Area della Grande baia (2)

- Ai residenti di Hong Kong e Macao sarà concesso di partecipare a concorsi per posizioni professionali presso istituzioni pubbliche in nove città della provincia di Guangdong all’interno della Grande baia. Saranno poi fatti sforzi per incoraggiare i giovani di Hong Kong e Macao a partecipare ai programmi di innovazione e imprenditorialità nelle nove grandi città dell’Area, oltre a innovare e avviare imprese nel distretto di Dawan. Verrà fornito sostegno per consentire agli istituti di istruzione superiore e agli istituti di ricerca scientifica di Hong Kong e Macao di partecipare ai programmi scientifici e tecnologici del Guangdong. Nuove norme sono state avanzate anche per facilitare l'ingresso e l'uscita dei veicoli di Hong Kong e Macao dai porti continentali, e per agevolare il loro transito da quei due territori alla terraferma cinese. Inoltre, sarà ampliata la portata dello sdoganamento rapido per le merci attraverso i tre territori doganali all'interno del Delta del Fiume delle Perle. (segue) (Cip)