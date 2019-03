Cina: governo lancia nuove politiche nell’Area della Grande baia (3)

- L’iniziativa cinese dell’“Area della Grande baia” (Great Bay Area) si sta rapidamente affermando come fulcro della corsa di Pechino al conseguimento del primato tecnologico globale. Il piano punta a promuovere lo sviluppo integrato del delta del Fiume delle Perle, dove si concentrano diversi tra i principali centri finanziari, manifatturieri e tecnologici della Cina, per dare vita ad uno hub di rilievo globale in grado di rivaleggiare con la Silicon Valley Californiana e la Baia di Tokyo. Le misure adottate da Pechino hanno già innescato un aumento degli investimenti, ma non mancano i rischi per altri settori industriali. Per decenni il delta del Fiume delle Perle è stato lo hub della manifattura cinese a basso costo, che ha prodotto televisori, frigoriferi, capi di abbigliamento, giocattoli e gadget esportati in tutto il mondo. Gli stabilimenti industriali dell’area danno lavoro a decine di migliaia di persone, ed hanno fatto della provincia di Guangdong la più ricca di tutta la Cina. (segue) (Cip)