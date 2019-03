Cina: governo lancia nuove politiche nell’Area della Grande baia (4)

- Pechino ambisce a fare di quel cluster industriale una vasta megalopoli dell’high-tech, che ingloberebbe Hong Kong, Macao e altre nove tra le più grandi città cinesi. Tale area, dalla superficie paragonabile a quella della Croazia, conta già oggi 71 milioni di persone, e genera un pil di 1.640 miliardi di dollari, simile a quelli di Australia e Corea del Sud combinati. Il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato all’inizio della scorsa settimana nuove linee guida per lo sviluppo della regione. Il nuovo piano di sviluppo, presentato come una intuizione del presidente Xi Jinping, “sosterrà e accrescerà ulteriormente il ruolo dell’Area della Grande baia di Canton-Hong Kong-Macao nel processo di sviluppo e apertura economica” della Cina, affermano le linee guida del Consiglio di Stato. Il piano definisce una serie di obiettivi con orizzonte temporale 2035, e prevede ruoli specifici per Hong Kong, Macao e ognuna delle nuove grandi città di Guangdong, incluse Canton e Shenzhen. (segue) (Cip)