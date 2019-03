Cina: governo lancia nuove politiche nell’Area della Grande baia (5)

- Il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam ha accolto favorevolmente il progetto e ha ringraziato il governo centrale per aver dato importanza alle opinioni della città. "Lo sviluppo della 'Greater Bay Area' del Guangdong-Hong Kong-Macao è una strategia nazionale ideata, pianificata e guidata personalmente dal presidente Xi Jinping", ha detto un portavoce dell'amministrazione Lam. "L’Area della Grande baia può aiutare anzitutto a identificare nuove aree di crescita per Hong Kong e favorire lo sviluppo diversificato della sua economia e delle sue industrie. Secondo, espanderà lo spazio per la vita e lo sviluppo dei residenti di Hong Kong", ha aggiunto. L'area della baia copre Hong Kong, Macao e nove città nella provincia costiera di Guangdong. Lam ha detto che ulteriori dettagli del piano emergeranno durante un incontro previsto per giovedì nella città di Hong Kong e che coinvolgerà funzionari della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma della Cina, nonché i leader del Guangdong e di Macao. Lam ha inoltre chiesto alle città della Cina continentale cooperazione piuttosto che concorrenza malsana sui benefici del piano. (segue) (Cip)