Cina: governo lancia nuove politiche nell’Area della Grande baia (6)

- Chui Sai On, amministratore delegato della Regione, ha spiegato ieri in un'intervista al "Quotidiano del Popolo" che l’Area della Grande baia di Canton-Hong Kong-Macao offre nuove e grandi opportunità e piattaforme per la Regione amministrativa speciale di Macao per avviarsi verso lo sviluppo nazionale e cercare una crescita migliore. "L'area della baia consentirà a Macao di perseguire un'economia moderatamente diversificata e sostenibile oltre a migliorare la qualità della vita delle persone", ha spiegato Chui. Le autorità cinesi hanno recentemente presentato il piano di sviluppo del territorio con l'obiettivo di proporre alla regione "un modello di sviluppo di alta qualità". "Con 49 articoli relativi a Macao, la linea guida traccia un indirizzo per la costruzione dell'area", ha detto Chui che ha promesso che il governo prenderà provvedimenti attivi per attuare il piano e i progetti strategici inclusi. (segue) (Cip)