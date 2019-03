Cina: governo lancia nuove politiche nell’Area della Grande baia (7)

- Chui ha spiegato che un comitato di lavoro da lui presieduto per la costruzione della zona della baia è stato istituito dal governo di Macao alla fine dell'anno scorso; l'amministratore delegato progetterà e studierà come Macao si integrerà nel costruzione della zona della baia nel breve, medio e lungo periodo. "Come una delle città principali del gruppo, Macao dovrebbe svolgere il suo ruolo di motore centrale e rafforzare il suo effetto radiante nel guidare lo sviluppo delle regioni vicine", ha aggiunto. "I dipartimenti a tutti i livelli sotto il governo centrale della regione assicureranno un'attuazione efficace e di alta qualità della strategia nazionale", ha sottolineato Chui. (segue) (Cip)