Cina: governo lancia nuove politiche nell’Area della Grande baia (8)

- "Sulla base della ricca esperienza accumulata negli ultimi 40 anni dalla collaborazione con la provincia meridionale del Guangdong, Macao rafforzerà la cooperazione con altri città gemellate nella zona della baia. Tale cooperazione si baserà sul principio di 'un paese, due sistemi' e metterà al primo posto gli interessi nazionali", ha affermato Chui. L'amministratore ha poi ribadito che la linea guida chiarisce che il gruppo di lavoro si baserà sulle solide basi della cooperazione tra Canton, Hong Kong e Macao per esplorare un nuovo modello di crescita coordinata e servirà anche come modello per una migliore collaborazione tra le città del continente e le due regioni amministrative speciali. Chui ha sottolineato che gli interessi delle persone saranno prioritari quando implementeranno lo schema in modo pianificato e dettagliato. (Cip)