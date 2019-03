Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, mercoledì 13 marzo, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: una perturbazione in transito da Nordovest non riesce a portare effetti su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Prevalenza di bel tempo un po' ovunque fatta eccezione per qualche banco nuvoloso di passaggio, più incisivo sul Levante ligure e zone alpine di confine di VDA e alto Piemonte. Venti deboli ma tendenti poi a rinforzare dai quadranti settentrionali. Poche le variazioni termiche, con valori massimi diurni intorno ai 14-15°C. Mar ligure mosso al largo. (Rpi)