Israele-Turchia: Netanyahu risponde alle accuse di Ankara, “Erdogan dittatore”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha definito "uno scherzo" le accuse di razzismo contro di lui lanciate dalla Turchia, definendo il presidente turco Recep Tayyip Erdogan come un "dittatore". Il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, aveva detto ieri che Netanyahu ha espresso concetti “chiaramente razzisti e discriminatori” scrivendo che Israele “non è uno Stato per tutti i suoi cittadini”. In un messaggio postato sul proprio account Twitter, Kalis si è era domandato retoricamente: “In Israele vivono 1,6 milioni di arabi e musulmani. I governi occidentali reagiranno o resteranno ancora una volta in silenzio perché sotto pressione?”. La risposta di Netanyahu non si è fatta attendere: "Il dittatore turco Edogan accusa la democrazia israeliana mentre le sue prigioni sono piene di giornalisti e giudici turchi. Che scherzo!", ha esclamato Netanyahu su Twitter. Mentre si avvicina la data delle elezioni politiche del 9 aprile prossimo, il primo ministro israeliano ha chiarito che tutti i cittadini godono di eguali diritti, ma facendo riferimento a una controversa legge approvata lo scorso anno ha ricordato che Israele “è uno Stato-nazione del popolo ebraico e solo di quello”. Parole che hanno provocato forti polemiche anche a livello internazionale. Turchia e Israele si sono lasciati alle spalle nel 2016 la lunga crisi diplomatica legata all’attacco israeliano alla nave umanitaria Mavi Marmara, che provocò la morte di dieci attivisti turchi nel 2010. (Res)