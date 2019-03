Albania-Nord Macedonia: premier Zaev in visita ufficiale a Tirana (2)

- Il parlamento albanese ha ratificato lo scorso 14 febbraio il protocollo di adesione della Macedonia del Nord alla Nato, con il voto unanime di tutti i suoi membri. Nella seduta dell'Assemblea nazionale albanese, è stato presente anche il presidente del parlamento macedone, Talat Xhaferi. "L'adesione di Skopje è un valore aggiunto per il progresso della regione dei Balcani occidentali, il suo sviluppo, la pace e la stabilita, perché la Nato non è solo un'organizzazione militare ma un'alleanza di valori", ha dichiarato il presidente del parlamento albanese Gramoz Ruci. Il premier albanese di centro sinistra Edi Rama, ha parlato di "un momento solenne, il quale coincide con un periodo d'oro nelle relazioni inter-etniche fra gli albanesi e i macedoni, le due popolazioni che compongono la Macedonia del Nord ". E soffermandosi "nell'insostituibile ruolo degli albanesi", Rama ha sostenuto che "senza di essi non ci sarebbe stata una Macedonia del Nord". (segue) (Alt)