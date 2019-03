Albania-Nord Macedonia: premier Zaev in visita ufficiale a Tirana (3)

- A parere di Rama, "se la situazione a Skopje oggi è migliore di prima, ciò è dovuto alla leadership albanese e al premier visionario Zoran Zaev, con il quale mi congratulo per l'adesione alla Nato e per aver teso la mano della fratellanza agli albanesi". Nel suo breve discorso Rama ha sottolineato che fra i due paesi "esiste un legame del tutto particolare, storico e politico incarnata nella odierna votazione unanime". Pieno sostegno all'adesione della Macedonia del Nord alla Nato è stato offerto anche dal leader dell'opposizione di centro destra Lulzim Basha, parlando di "un momento particolare" non solo per la stessa Skopje ma anche "per tutta la regione e tutti gli albanesi che vivono nei Balcani occidentali". L'Albania è stato il terzo paese, dopo Grecia e Slovenia, a ratificare il protocollo di adesione Nato della Macedonia del Nord. (Alt)