Armenia-Georgia: presidente Zurabishvili da oggi in visita a Erevan

- La presidente georgiana Salome Zurabishvili si reca da oggi in visita ufficiale in Armenia per due giorni. Lo ha annunciato nei giorni scorsi l’ufficio stampa della presidenza di Erevan, secondo cui la visita è stata organizzata su invito dell’omologo Armen Sarkissian. Zurabishvili, entrata in carica lo scorso dicembre, ha già visitato l’Azerbaigian, Bruxelles e alcuni paesi dell’Unione europea. La tappa di due giorni a Erevan servirà a confermare la bontà dei rapporti anche con il terzo paese del Caucaso meridionale. (Res)