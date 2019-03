Romania: previsto oggi voto in parlamento della legge di bilancio 2019

- La legge finanziaria della Romania per il 2019 torna al parlamento in quanto, stando al presidente Klaus Iohannis, il quadro macroeconomico sul quale è basata è privo del realismo necessario per un bilancio di previsione credibile. L'assemblea legislativa voterà quindi oggi la finanziaria. Nei giorni scorsi il capo dello Stato ha deciso di promulgare la legge del bilancio relativa alle assicurazioni sociali di Stato sottolineando di averlo fatto "solo perché i pensionati non devono soffrire nuovamente a causa dell'incompetenza e dell'indifferenza del Partito socialdemocratico (Psd)". A quasi quattro mesi da quando avrebbe dovuto essere adottata e promulgata, la finanziaria della Romania per il 2019 non ha ancora percorso tutto l'iter e rappresenta un motivo importante di dissensi tra l'esecutivo, da una parte, e il presidente Klaus Iohannis e l'opposizione, dall'altra. (segue) (Rob)