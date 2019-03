Romania: previsto oggi voto in parlamento della legge di bilancio 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivato tardi al Parlamento, solo a febbraio, il documento è stato inoltrato dal capo dello Stato alla Corte costituzionale. In seguito, nonostante la Consulta di Bucarest l'abbia considerato conforme alla legge fondamentale, il presidente romeno ha deciso di ritrasmettere all'Assemblea nazionale la finanziaria che ritiene una "vergogna nazionale". "Questo bilancio di previsione ha alla base uno scenario privo di credibilità, privo di garanzie sulla sua applicabilità, fatto confermato dalle istituzioni europee e da altre istituzioni internazionali", ha affermato Iohannis, in accordo con l'opposizione di destra. Il consigliere presidenziale, Cosmin Marinescu, che ha presentato gli argomenti, ha precisato che importanti partner economici della Romania si confrontano già con rallentamenti, mentre le recenti valutazioni di alcune agenzie rilevano che possono seguire previsioni con prospettive negative. Marinescu ha sottolineato che, nella bozza della Finanziaria, gli incassi sono sopravalutati di circa circa 2,1 miliardi di euro, cioè l'uno per cento del Pil, moltissimo in rapporto al deficit di bilancio stimato. (segue) (Rob)