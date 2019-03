Romania: previsto oggi voto in parlamento della legge di bilancio 2019 (3)

- Stando all'amministrazione presidenziale, è un bilancio che mette in discussione il rispetto dei trattati internazionali firmati dalla Romania, come pure la legislazione nel settore, e che è stato pensato principalmente per servire gli interessi politici di un gruppo ristretto. Secondo il Psd, invece, la Finanziaria è stata bene elaborata e rigorosamente, mentre il gesto del capo dello Stato influisce negativamente sul funzionamento di tutte le istituzioni. I socialdemocratici affermano che la legge di bilancio garantisce le risorse necessarie a tutti i settori importanti dell'economia, che sia una rivoluzionaria, volta a sostenere la salute e l'istruzione e che l'azione del presidente Iohannis di ritardare la sua applicazione sia una demagogica. Tramite la voce del vicepresidente della Camera dei deputati, Florin Iordache, i socialdemocratici hanno già annunciato che trasmetteranno la Finanziaria nella stessa forma in cui è stata adottata inizialmente dal Parlamento, per essere promulgata: la costruzione del bilancio ha avuto alla base una crescita economica del 5,5 per cento e un Pil di oltre 200 miliardi di euro. (Rob)