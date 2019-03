Kosovo-Serbia vice premier Limaj, informato Ufficio Mogherini su piattaforma dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scopo della visita a Bruxelles della squadra negoziale del Kosovo per la normalizzazione dei rapporti con la Serbia è quello di sottoporre la nuova piattaforma per il dialogo all’Ufficio dell’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Federica Mogherini. Lo ha detto il vicepremier e copresidente della squadra di Pristina per i negoziati con Belgrado, Fatmir Limaj, secondo quanto riportato dall’emittente “Rtk”. “Allo stesso tempo, l’intenzione dell’incontro con i rappresentanti dell’Ufficio era di informarli circa il voto dei parlamentari (kosovari) sul dialogo e per informare che il Kosovo ha già una posizione ufficiale sul dialogo”, ha spiegato”, Limaj. (segue) (Kop)