Serbia: presidente Vucic, a Belgrado viene chiesta moderazione (3)

- Il parlamento del Kosovo ha approvato il 7 marzo la nuova piattaforma proposta dal governo per il rilancio del dialogo con la Serbia. L'approvazione è avvenuta nell'aula di Pristina, con 61 voti in favore e un astenuto (sui 120 seggi del parlamento). I due principali partiti dell'opposizione, Lega democratica del Kosovo (Ldk) e Movimento Vetevendosje, hanno boicottato la riunione essendo contrari alla nuova squadra del dialogo incaricata dall'esecutivo guidato dal premier Ramush Haradinaj. Il leader dell'Ldk, Isa Mustafa, ha dichiarato che la piattaforma sostenuta dalla maggioranza di governo è "una degradazione della statualità del Kosovo" che offre "solo false aspettative". Forti critiche sono arrivate anche da parte della Serbia. Secondo il presidente serbo Vucic la piattaforma è in sostanza "la decisione di interrompere il dialogo con Belgrado" da parte delle autorità kosovare. (segue) (Seb)