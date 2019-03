Nato: generale D’Addario (Kfor), tanti progressi raggiunti sinora in Kosovo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di Kfor è quella di fornire sicurezza al Kosovo in forza alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu 1244. "Questo compito è molto importante perché la sicurezza è quella condizione necessaria, ma non sufficiente, per permettere il dialogo. In questo modo consentiamo di mantenere quell'impianto stabilito anche dal Military Technical Agreement del 1999 e cioè di evitare praticamente che le parti tornino a contatto. Questo, nonostante a volte ci siano degli atteggiamenti e soprattutto delle frasi provocatorie", ha spiegato il generale. Per D'Addario, il problema è che "quando ci sono tutti questi statement infiammabili e infiammati, si crea un ambiente molto comburente nel quale un incidente, magari anche occasionale, poi si espande. Purtroppo – ha ricordato – ho avuto l'occasione di essere qua nel 2004 alla guida di un battaglione, quando in pochissimo tempo, proprio sull'onda di questi sentimenti" sono tornate ad esplodere le tensioni. "Purtroppo qui c'è un bagaglio di tragedie umane che è veramente difficile superare, non è semplice, non è una guerra fra Stati, qui c'è stata una guerra tra fratelli". (segue) (Beb)