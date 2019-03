Nato: generale D’Addario (Kfor), tanti progressi raggiunti sinora in Kosovo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Kfor ha quindi l'obiettivo di fornire la sicurezza, la base necessaria per garantire il dialogo. "Il mio compito qui è proprio quello di facilitare, creando un ambiente più sicuro, un ambiente che liberi dalle pressioni, dalle tensioni, dall'insicurezza, dal sospetto, e di creare le migliori condizioni per permettere alle parti di dialogare senza cadere nelle trappole proprie e spesso anche artatamente create da dichiarazioni di questo tipo. Chi si lascia andare a certi atteggiamenti, se vogliamo anche demagogici, per certi versi diventa ostaggio della propria retorica", ha sottolineato il generale. D'Addario è arrivato in Kosovo proprio nel 1999. "Entrai qui a Pristina come ufficiale di scambio con un comando di divisione britannico. Poi ci sono stato nel 2004 come comandante di battaglione nell'area di Pec/Peja con una task force nazionale che era inquadrata in una brigata italo tedesca, di cui facevano parte anche gli spagnoli. L'ho visto cambiare molto il Kosovo. È un'area che ha fatto grandi balzi in avanti. Qui, quando sono arrivato, le luci erano tutte spente, c'era tanta paura, le prospettive erano piuttosto magre: c'erano case che ancora fumavano. Il cambiamento è stato grande, ma c'è veramente ancora tanto da superare negli animi della gente. È facile tornare ostaggio di queste cose, ecco perché noi dobbiamo creare un clima di sicurezza per permettere di guardare avanti". (segue) (Beb)