Nato: generale D’Addario (Kfor), tanti progressi raggiunti sinora in Kosovo (7)

- I riscontri e le opinioni su Kfor sono "molto positivi" e questo "va a onore dei paesi che qui si sono succeduti, dei nostri colleghi e colleghe che si sono succeduti, e soprattutto dell'impegno che la Nato ha voluto mantenere. Il nostro impegno è apprezzato da tutti". Il punto di forza è che il lavoro della missione è nella popolazione e sulla popolazione. "Lavoriamo molto sia con le altre organizzazioni internazionali, per esempio ci sono gli ambasciatori dei vari paesi, c'è la rappresentante speciale dell'Ue, c'è il capo missione di Eulex, c'è il capo missione Osce, c'è il capo missione di Unmik. Lavoriamo a quel livello, ma il nostro è un precipuo compito di sicurezza e, quindi, quello che noi facciamo è riverberare a quei livelli le nostre sensazioni che riguardano la sicurezza. Kfor ha una grandissima visibilità". La missione, aggiunge D’Addario, ha un compito militare che si innesta in un processo politico "a cui noi diamo un contributo, ma noi dobbiamo fare il nostro lavoro che è materialmente quello di sforzarci, lavorando insieme alla polizia del Kosovo e agli altri, per mantenere un clima di sicurezza. Cerchiamo di creare un ambiente in cui sia più difficile fare errori. E la collaborazione sul terreno è ottima e siamo un punto di riferimento". (segue) (Beb)