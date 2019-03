Nato: generale D’Addario (Kfor), tanti progressi raggiunti sinora in Kosovo (8)

- Attualmente, prosegue il generale, "il grosso della nostra attenzione è quello di mantenere la sicurezza sul terreno, a safe and secure environment, con la presenza, con il dialogo, con il coordinamento con le varie organizzazioni internazionali e le varie forze di sicurezza qua, e creare una percezione che tenda a limitare l'allargarsi di eventuali incidenti. Questo è un ambiente ancora carico di emozioni e percezioni". Una situazione in cui, come dimostrano le bandiere appese nelle città, si sente un attaccamento alle due grandi potenze, Stati Uniti e Russia, ma l'Europa resta la prospettiva. "Mi ricordo una frase che mi piace citare: ‘I Balcani spesso creano più storie di quante ne possano gestire’. Sono un crocevia, è normale che sia così. Noi veniamo dall'Italia, uno dei posti su cui si scarica la maggior parte delle direttrici e degli interessi strategici. Devo dire che l'attuale scenario internazionale rivendica la geopolitica. Negli anni Novanta la geopolitica sembrava un po' un'arte da lasciare, oggi invece è una chiave di lettura molto utile. I Balcani sono sempre stati e sempre rimarranno un crocevia importante. Direi che non c'è niente di nuovo", ha detto D’Addario. (segue) (Beb)