Nato: generale D’Addario (Kfor), tanti progressi raggiunti sinora in Kosovo (9)

- "Da quello che è il mio osservatorio, le nazioni del Consiglio Nord Atlantico continuano a ritenere che questo sia un teatro molto importante in cui proseguire l'impegno. È un’area importante per noi italiani, ma in generale perché è parte dell'Europa. C'è un passato che porta sempre indietro. Per esempio, c'è una signora che continua a sedersi a tavola e ad apparecchiare per i figli che ha perso. C'è un passato, quindi, ma ci sono dei grandi miglioramenti. C'è una intelaiatura anche politica che oggi serve anche a dare una maggiore struttura e permette di assorbire tante emozioni e tensioni ereditate da un passato sicuramente brutto. E poi l'Europa qui è uno degli obiettivi. Arrivare è un percorso lungo e di maturazione, ma questa è una regione che si sente europea. Assolutamente". In questo senso, i recenti cambiamenti in Macedonia del Nord (l’accordo di Prespa raggiunto con la Grecia) sono, per D'Addario, "un bel segnale, un'onda positiva anche per la Nato. Si tratta di due problemi chiaramente diversi, però assolutamente è stato uno sviluppo positivo. Io direi che con calma e applicazione si può arrivare dappertutto". (segue) (Beb)