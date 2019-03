Nato: generale D’Addario (Kfor), tanti progressi raggiunti sinora in Kosovo (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A venti anni di distanza, i progressi fatti in Kosovo si contendono il terreno con una retorica politica a volte "infiammabile". Ma il comandante D’Addario non si chiede fino a quando Kfor sarà necessaria, non si dà tempi. "Noi continueremo fin tanto che ci sarà questa necessità. Non ho assolutamente idea, non mi pongo questi problemi, non voglio mettermi fretta. Sono qui per dare tutto il massimo, come tutti quelli che sono qui. Quando si scala una montagna si fa un passo per volta, altrimenti ci si perde d'animo", ha concluso il generale. (Beb)