Russia-Giappone: Cremlino, soluzione disputa territoriale potrebbe richiedere anni (3)

- L’ultima visita del funzionario russo alle isole contese, lo scorso febbraio, è coincisa con una nuova chiusura della Russia all’ipotesi di cedere le isole, o una parte di esse, per giungere alla firma di un trattato di pace con il Giappone. Oleg Morozov, parlamentare russo membro della commissione Affari internazionali della Camera alta, ha dichiarato ieri a “Sputnik” che la protesta di Tokyo non fa che complicare i negoziati in corso tra i due paesi. “Il rappresentante speciale del presidente ha il diritto di visitare qualunque territorio della Russia, sia nella sua veste ufficiale che privata”, ha dichiarato il parlamentare, aggiungendo che “Con queste azioni, il Giappone non fa che complicare le proprie relazioni con la Russia. Rivendicazioni territoriali espresse in questa forma sono ridicole”. (segue) (Rum)