Russia-Giappone: Cremlino, soluzione disputa territoriale potrebbe richiedere anni (5)

- Abe non ha commentato l’ipotesi di una spartizione delle isole Curili meridionali tra i due paesi, che vedrebbe Tokyo cedere le più grandi tra le quattro isole contese alla Russia. Il premier ha spiegato che l’argomento “è legato al contenuto dei negoziati” in corso tra Tokyo e Mosca”. Commentando la natura giuridica del trattato negoziato dal Giappone, il ministro degli Esteri Taro Kono ha dichiarato che “è generalmente accettato che un trattato di pace includa disposizioni quali la fine dello stato di guerra, la soluzione di problematiche di natura territoriale e associate al pagamento delle risoluzioni di guerra, ed altre questioni”. Kono non ha citato espressamente la demarcazione dei confini. (segue) (Rum)