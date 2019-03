Corea del Nord: assenza di Kim da sessione parlamentare suscita speculazioni

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, non sarà membro della nuova Assemblea popolare suprema, il parlamento unicamerale del paese. L’annuncio, che segna una novità senza precedenti nella storia della Corea del Nord, ha suscitato speculazioni tra gli esperti internazionali in merito alla possibile intenzione di Kim di ridisegnare la struttura della leadership nel paese, anche se il leader nordcoreano pare mantenere una solida presa sul potere. Il nome del leader nordcoreano non è stato citato tra quelli dei 687 membri della nuova Assemblea, annunciati martedì dall’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana, Korean Central News Agency (Kcna). Kim, che era stato eletto membro dell’organo legislativo nel 2012 e nel 2014, avrebbe scelto di non sedere tra i membri del Parlamento, la cui funzione si limita alla ratifica formale delle decisioni assunte dal Partito del lavoro. Secondo il ministero dell’Unificazione sudcoreano, è la prima volta che un leader della Corea del Nord sceglie di non sedere nel Parlamento di quel paese. (segue) (Git)