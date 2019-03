Corea del Nord: assenza di Kim da sessione parlamentare suscita speculazioni (2)

- Il “99,99 per cento” degli aventi diritto al voto ha preso parte alle elezioni nazionali per il rinnovo dell’Assemblea popolare suprema, che si sono tenute domenica. Lo hanno annunciato i media di Stato nordcoreani nella giornata di ieri. L’Assemblea popolare è la camera legislativa del paese, composta da 687 deputati eletti a cadenza quinquennale, e la cui funzione si limita alla ratifica delle decisioni assunte dal Partito del lavoro. L’elezione è la prima dall’annuncio del mutamento di priorità del paese, dai programmi di armamento strategico allo sviluppo economico. L’evento – il secondo nel suo genere dall’ascesa al potere di Kim Jong-un – ha valenza perlopiù cerimoniale. Quest’anno, però, il voto è stato osservato dagli analisti internazionali nel contesto dei negoziati tra Corea del Nord e Stati Uniti, per individuare segnali di eventuali mutamenti nella struttura della leadership nazionale. (segue) (Git)