Corea del Nord: assenza di Kim da sessione parlamentare suscita speculazioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I comuni cittadini della Corea del Nord guardano sempre più al summit di Hanoi della scorsa settimana, tra il loro leader e il presidente Usa Donald Trump, come a un fallimento diplomatico, nonostante gli sforzi profusi dai media di regime di presentare l’incontro in un’ottica positiva. Le indiscrezioni in merito all’inconcludenza del summit si si sono diffuse rapidamente nel paese, hanno riferito nei giorni scorsi “Radio Free Asia” e la stampa giapponese, che citano fonti nella provincia di Pyongan Settentrionale, al confine con la Cina. “Ora molti nordcoreani temono un ulteriore irrigidimento delle sanzioni Usa, perché non abbiamo ceduto nulla in termini di (diti di collaudo) nucleari e missili”, afferma una fonte. I media di Stato, frattanto, dipingono il summit di Hanoi come un successo. (segue) (Git)