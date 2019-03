Corea del Nord: assenza di Kim da sessione parlamentare suscita speculazioni (5)

- Il secondo summit tra il presidente Usa, Donald Trump, e il leader nordcoreano Kim Jong-un, organizzato ad Hanoi alla fine del mese scorso, ha deluso le aspettative della vigilia: i due leader hanno interrotto anticipatamente i colloqui nel primo pomeriggio di giovedì, senza giungere a una dichiarazione congiunta che certificasse progressi concreti nel processo teso alla denuclearizzazione della Corea del Nord. A determinare l’esisto sostanzialmente negativo del summit è stata, secondo Trump, la richiesta del leader nordcoreano di una revoca totale del regime sanzionatorio Usa, in cambio di impegni giudicati ancora inadeguati sul fronte della denuclearizzazione. L’assenza di un accordo al termine del summit segna uno smacco per il presidente Usa, ma è una sconfitta ancor più grave per i leader delle due Coree, Kim Jong-un e Moon Jae-in, che contavano sul via libera di Washington per un rapido avvio della cooperazione economica inter-coreana. (segue) (Git)