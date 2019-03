Corea del Nord: assenza di Kim da sessione parlamentare suscita speculazioni (6)

- Gli esperti delle Nazioni Unite stanno indagando possibili violazioni del regime sanzionatorio internazionale a carico della Corea del Nord in circa 20 diversi paesi, da presunte forniture di materiale nucleare dalla Cina sino a contratti di acquisizione e cooperazione militare con Siria, Iran, Libia e Sudan. E’ quanto attesta un rapporto di 66 pagine consegnato al Consiglio di sicurezza dalla commissione di esperti sull’attuazione delle sanzioni. Stando alle indiscrezioni fornite dai media, il rapporto certifica anche la comparsa in Corea del Nord di una Rolls-Royce Phantom, diverse limousine Mercedes-Benz, Lexus Lx 570 e altre auto di lusso, in violazione dei relativi divieti imposti dall’Onu. Secondo gli esperti, Pyongyang violerebbe costantemente anche le sanzioni finanziarie a suo carico, tramite attacchi informatici tesi al “trasferimento illegale forzato di fondi da istituzioni finanziarie ed exchange di criptovalute”. Il sommario esecutivo del documento afferma che i programmi balistico e nucleare nordcoreano siano sostanzialmente intatti, e che il Nrod abbia disperso il propria arsenale, le componenti e le infrastrutture per evitare attacchi mirati. (segue) (Git)