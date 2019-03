Imprese: si intensifica lo scontro sulle tasse di licenza tra Microsoft e Foxconn (2)

- La copia dei documenti ottenuti dalla stampa non precisa i dettagli dell’accordo, né i brevetti direttamente interessati. “La questione relativa ai brevetti tra Microsoft e i nostri clienti si protrae da otto anni, sin dal 2011. Per quale ragione, allora, Microsoft ha improvvisamente deciso di far causa a Foxconn? Sospetto che voglia trarre vantaggio dai negoziati Usa-Cina, che voglia (…) essere parte di un accordo per la protezione della proprietà intellettuale”, ha detto Gou. Il fondatore di Foxconn, che ha commentato il contenzioso nel corso di una conferenza stampa a New Taipei City, ha detto che l’azienda taiwanese intende far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria. Rivolgendosi direttamente ai vertici di Microsoft, Guo ha detto che “se ne aveste il coraggio, dovreste intentare causa direttamente a Huawei, anziché accanirsi su un assemblatore di Taiwan. Microsoft è codarda”, ha esclamato il fondatore di Foxconn. (segue) (Cip)