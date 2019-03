Imprese: si intensifica lo scontro sulle tasse di licenza tra Microsoft e Foxconn (4)

- Nei giorni scorsi, il presidente dell’azienda cinese ha dichiarato che "Huawei non ha e non impiegherà mai backdoor (sui suoi apparecchi elettronici). E non permetteremo mai a nessun altro di farlo con il nostro equipaggiamento". "Huawei è la prima azienda in grado di distribuire reti 5G su vasta scala. Ancora più importante, possiamo offrire sistemi più semplici con prestazioni migliori", ha spiegato Guo. "Più investiamo in ingegneria, più valore possiamo creare. Huawei può fornire reti 5G potenti, semplici e intelligenti ai fruitori di tutto il mondo, più velocemente di chiunque altro", ha detto il presidente dell’azienda cinese. "Huawei è il leader mondiale nel 5G. Ma capiamo che l'innovazione non è nulla senza sicurezza". Guo ha sottolineato che i governi e gli operatori mobili dovevano lavorare insieme. Ha richiesto una regolamentazione basata sui fatti, come raccomandato dalla Groupe Speciale Mobile Association (Gsma), l'organizzazione del settore per gli operatori di rete mobile in tutto il mondo. (segue) (Cip)