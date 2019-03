Imprese: Nissan ritirerà il proprio marchio di lusso dai mercati dell’Europa Occidentale

- Nissan Motor Co. Ha annunciato martedì che ritirerà il proprio marchio di lusso Infiniti dai mercati dell’Europa occidentale all’inizio del 2020. La decisione è parte di un piano aziendale teso a concentrare le risorse sulle vendite di mercati a forte crescita, come quelli di Nord America e Cina. Il marchio di lusso di Nissan sconta una forte competizione nei mercati dell’Europa occidentale; il ritiro da quei mercati non interesserà in alcun modo le operazioni in Europa Orientale, Medio Oriente e Asia. Il costruttore di automobili giapponese interromperà la produzione dei modelli Infiniti Q30 e QX30 presso il suo stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, a partire da metà 2019. Stando ai media britannici, tale misura pone a rischio 250 posti di lavoro. (segue) (Git)