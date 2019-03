Imprese: Nissan ritirerà il proprio marchio di lusso dai mercati dell’Europa Occidentale (4)

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha effettuato a gennaio un viaggio di due giorni in Europa, culminato in un colloquio a Londra con il primo ministro britannico, Theresa May. Il Giappone di Abe, geograficamente lontano dall’Europa, è nondimeno uno degli attori maggiormente interessati al buon esito del complicato divorzio tra il Regno Unito e l’Unione europea: diverse grandi aziende giapponesi operano sedi e stabilimenti in quel paese, a cominciare da giganti dell’automotive come Toyota Motor e Nissan Motor, per cui l’Isola costituisce da decenni la base d’accesso privilegiata ai mercati del Vecchio Continente. Il partenariato tra i due paesi è strategico per Tokyo anche sui piani della cooperazione alla difesa e dell’energia: il Regno Unito è ad oggi l’unico paese straniero ad ospitare un progetto di aziende giapponesi nel settore del nucleare civile, quello della centrale nucleare di Anglesey, nel Galles, che Hitachi potrebbe interrompere a causa degli eccessivi oneri finanziari. (segue) (Git)