Giappone: ordinativi macchinari in calo del 5,4 per cento a gennaio (5)

- La produzione industriale del Giappone è calata del 3,7 per cento a gennaio rispetto al mese precedente. L’indice destagionalizzato della produzione di stabilimenti industriali e miniere si è attestato a 100,8 punti, fatta base 100 il livello del 2015. Si tratta del secondo calo mensile consecutivo, dopo quello dello 0,1 per cento registrato a dicembre. Le aziende manifatturiere consultate dal ministero dell’Economia giapponese si aspettano un rimbalzo significativo a febbraio, nell’ordine di cinque punti percentuali, seguito da un calo dell’1,6 per cento a marzo. Il mese scorso l’indice delle spedizioni industriali è calato del 4 per cento, a 99,2 punti, e quello relativo alle scorte di magazzino ha subito una contrazione dell’1,5 per cento, a 101,6 punti. (segue) (Git)