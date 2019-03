Giappone: ordinativi macchinari in calo del 5,4 per cento a gennaio (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In termini di valore degli sdoganamenti, la Cina rappresenta per il Giappone un mercato dell’export maggiore di quello statunitense, pari al 22,1 per cento delle esportazioni giapponesi complessive, secondo i dati Ocse. Adottando però a criterio il commercio del valore aggiunto, gli Usa rappresentano il primo mercato dell’export giapponese, con una quota del 22,2 per cento. Il Governo giapponese ha già lanciato l’allarme per la vulnerabilità delle esportazioni di valore aggiunto giapponesi alle tensioni commerciali Usa-Cina. Tale vulnerabilità è evidente anche dalla natura delle esportazioni cinesi. I sistemi elettronici per l’informazione e le comunicazioni costituiscono infatti la prima voce dell’export cinese, con un valore complessivo pari a 490 miliardi di dollari. Il 3,3 per cento di tale cifra è costituito da valore aggiunto in Giappone, per conto di colossi dell’elettronica cinesi come Huawei, bersaglio di una campagna di boicottaggio globale da parte degli Usa. (segue) (Git)