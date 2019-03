Corea del Sud: a febbraio nuovo aumento del tasso di disoccupazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato occupazionale sudcoreano si è lasciato alle spalle un 2018 difficile, ma secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), nel 2019 la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente, tanto da superare il record negativo di disoccupazione registrato in quel paese nel 2011. La prospettiva è a dir poco problematica per il presidente Moon Jae-in, eletto nel 2017 con la promessa di rilanciare redditi e occupazione e introdurre nel paese un modello economico maggiormente “inclusivo” e solidale. In un rapporto sulla situazione economica e occupazionale di alcuni dei paesi membri, l’Ocse avverte che per la prima volta dal 2001 il tasso di disoccupazione potrebbe infrangere la soglia del 4 per cento, a causa di fattori come il brusco aumento del salario minimo e il calo dei posti di lavoro disponibili nei settori produttivi. (segue) (Git)